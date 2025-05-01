МИД: Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

Россия никогда не допустит так называемое восстановление Украины в границах 1991 года, которое требуют Киев и его западные союзники, желающие «истребить все русское», сообщается на сайте МИД РФ.

В четверг утром бойцы киевского режима при помощи дронов-камикадзе атаковали рынок в населенном пункте Алешки Херсонской области. Предварительно, в результате атаки ВСУ погибли 7 мирных жителей, еще более 20 человек пострадали. Затем противник совершил повторную атаку, добивая выживших и сотрудников МЧС.

«Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что власти Украины преднамеренно атаковали центральный рынок в праздничный день, так как стремились максимизировать число погибших и пострадавших мирных жителей. Также атака ВСУ на рынок лежит и на совести западных спонсоров, снабжающих Киев деньгами и вооружением.

В МИД выразили соболезнования родным и близким погибших, а также призвали здравомыслящую часть международного сообщества осудить действия украинского руководства.

Ранее администрация Алешкинского округа Херсонской области объявила траур с 1 по 3 мая после удара украинских боевиков по рынку.