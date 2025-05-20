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В Кремле рассказали о роли США в урегулировании украинского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не выходят из посредничества по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Нет, США не выходят», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, усилия США по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине эффективны.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.