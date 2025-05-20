В Кремле рассказали о роли США в урегулировании украинского конфликта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не выходят из посредничества по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
«Нет, США не выходят», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, усилия США по посредничеству в урегулировании конфликта на Украине эффективны.
Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.