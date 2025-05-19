Трамп назвал возможное место переговоров РФ и Украины о прекращении огня

Трамп: переговоры РФ и Украины о прекращении огня могут пройти в Ватикане

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Москва выступает за прекращение огня в украинском конфликте, но этот вопрос могут обсуждать только обе стороны на переговорах, которые могут состояться в Ватикане, пишет РИА Новости .

После разговора с Путиным Трамп также заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении боевых действий в текущем конфликте. Условия, на которых огонь прекратится, могут обсуждать только обе стороны.

По словам Трампа, раунд переговоров об условиях прекращения огня может быть проведен на территории Ватикана, который выразил готовность организовать площадку для такого контакта стран.

Американский президент также подчеркнул, что из разговора с Путиным понял заинтересованность Москвы в ведении масштабной торговли с США, когда конфликт завершится.

Ранее Владимир Путин также рассказал журналистам, как прошел его разговор с Трампом. По его словам, беседа была «весьма полезной».