Зеленский: Киев допускает встречу «всех команд» переговоров, включая РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность проведения встречи «всех команд», задействованных в переговорах между Украиной и Россией, пишет РИА Новости .

По словам Зеленского, его команда рассматривает в том числе вариант, когда делегации всех стран еще раз встретятся в рамках возобновившихся с Россией переговоров. Речь идет о представителях США, России, Украины и стран Евросоюза.

Украинский президент считает, что второй раунд переговоров может быть проведен как в Турции, так в Ватикане или Швейцарии. Точная площадка переговоров еще не определена.

Ранее сообщалось, что 19 мая состоялся телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По итогу переговоров Трамп заявил, что второй раунд переговоров между Москвой и Киевом может касаться темы остановки боевых действий, а состояться может на территории Ватикана.