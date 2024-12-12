В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Орбаном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным предложил обменяться с Украиной военнопленными и установить рождественское прекращение огня, сообщает РИА Новости .

«В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва не прекращала попытки мирного урегулирования украинского конфликта и неоднократно выражала свою готовность к возобновлению переговоров на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

Накануне Будапешт выступил инициатором телефонных переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана. Лидеры двух стран обсуждали экономические вопросы и необходимость дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину и не принял предложение венгерского премьера о перемирии с РФ на Рождество и масштабном обмене пленными.