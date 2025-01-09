В Кремле прокомментировали притязания Дональда Трампа на Гренландию

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Песков: притязания Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что притязания избранного американского президента Дональда Трампа на Гренландию остаются лишь на уровне заявлений, сообщает РИА Новости .

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия, несмотря на категоричный отказ властей Дании, должна войти в состав Соединенных Штатов. По мнению республиканца, Вашингтон сделает остров «снова великим».

«Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами», — ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что Москва продолжает внимательно наблюдать за развитием ситуации вокруг крупнейшего острова на Земле.