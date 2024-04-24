В Кремле отказались комментировать ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни

Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент с главой МЧС Чечни Цакаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Кремль не будет вмешиваться в эту ситуацию, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, комментировать инцидент с Цакаевым — не прерогатива Кремля. Этим должны заниматься соответствующие органы.

«Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», — заявил Песков журналистам.

Главу МЧС Чечни задержали 14 апреля. Несколько полицейских грубо выволокли министра из черного внедорожника у ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Мужчину положили лицом в асфальт. По словам очевидцев, Цакаев вел себя неадекватно и оскорблял полицейских.

На задержание отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав случившееся «постыдной провокацией». По его словам, генерал, имеющий множество наград, не совершал грубых нарушений, не имел при себе документов и формы, так как все случилось в его выходной день.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов считает, что задержание Цакаева требует внимательного и детального анализа. Он подчеркнул, что произошедшее никак не отразится на «братских и добрососедских отношениях» с чеченским народом.