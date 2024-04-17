Baza: дагестанские полицейские жестко задержали министра МЧС Чечни Цакаева
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В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Через некоторое время его отпустили, при этом медицинского освидетельствования не было, сообщает Baza.
Цакаева задержали 14 апреля. Несколько полицейских грубо выволокли министра из черного внедорожника у ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Мужчину положили лицом в асфальт.
Как известно, при задержании у Царева не было при себе документов, удостоверяющих личность.
СМИ утверждают, что, по предварительным данным, высокопоставленный чиновник находился в нетрезвом состоянии.