Baza: дагестанские полицейские жестко задержали министра МЧС Чечни Цакаева

В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Через некоторое время его отпустили, при этом медицинского освидетельствования не было, сообщает Baza.

Цакаева задержали 14 апреля. Несколько полицейских грубо выволокли министра из черного внедорожника у ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Мужчину положили лицом в асфальт.

Как известно, при задержании у Царева не было при себе документов, удостоверяющих личность.

СМИ утверждают, что, по предварительным данным, высокопоставленный чиновник находился в нетрезвом состоянии.