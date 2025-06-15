В Иране задумались о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Тегерану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает местное агентство Fars .

«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — сказал Резаи.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Целью названо намерение помешать Тегерану осуществить планы по созданию ядерного оружия в короткие сроки. В ответ Иран также стал бить ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с многочисленными жертвами и осудил действия Израиля.