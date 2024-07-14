«В ход идет Освальд»: Симоньян о покушении на Трампа

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила убийцу президента США Роберта Кеннеди Ли Харви Освальда на фоне покушении на экс-президента Дональда Трампа.

«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Симоньян также сравнила ситуацию в США со скучным сериалом, где «уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть».

Ранее сенатор Андрей Клишас прокомментировал покушение на Трампа.

Трамп был ранен в ухо во время стрельбы на митинге сторонников кандидата в президенты. Его жизни ничего не угрожает.

Освальд считается убийцей 35-го президента США Роберта Кеннеди, но споры об истинном преступнике идут с момента покушения на американского лидера в 1963 году.