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«В ход идет Освальд»: Симоньян о покушении на Трампа

Симоньян вспомнила убийцу Кеннеди при покушении на Трампа
Политика

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила убийцу президента США Роберта Кеннеди Ли Харви Освальда на фоне покушении на экс-президента Дональда Трампа.

«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Симоньян также сравнила ситуацию в США со скучным сериалом, где «уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть».

Ранее сенатор Андрей Клишас прокомментировал покушение на Трампа.

Трамп был ранен в ухо во время стрельбы на митинге сторонников кандидата в президенты. Его жизни ничего не угрожает.

Освальд считается убийцей 35-го президента США Роберта Кеннеди, но споры об истинном преступнике идут с момента покушения на американского лидера в 1963 году.