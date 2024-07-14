Российский сенатор оценил заявление Байдена о покушении на Трампа
Клишас прокомментировал слова Байдена о стрельбе на митинге
Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал слова президента США Джо Байдена об отсутствии фактов о стрельбе на митинге своего предшественника Дональда Трампа.
«Лучшие электоральные практики США», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Ранее Байден отказался назвать стрельбу на встрече Трампа со своими сторонниками «покушением» из-за отсутствия полной информации.
Трамп был ранен в ухо во время партийного мероприятия в штате Пенсильвания.
Политика обследовали врачи и не стали госпитализировать.