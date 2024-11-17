сегодня в 23:25

В Госдуме прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории РФ. По его словам, за этим последует самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы для России, пишет РИА Новости .

«Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как „кровавый Джо“. Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине», — отметил он.

По его словам, ВСУ не в состоянии обеспечить применение таких ракет, поэтому будут задействованы силы НАТО.

Ранее президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.