В Гагаузии 95% жителей выступили против вступления Молдавии в Евросоюз

В Гагаузской автономии Молдавии 94,95% участников референдума проголосовали против вступления республики в ЕС, за — всего 5,05%, пишет ТАСС.

Такие данные ЦИК после обработки 88,24% протоколов на территории автономии.

Гагаузскую автономию возглавляет Евгения Гуцул, поддерживающая развитие отношений с Россией.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.

Президент Молдавии определится во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набирает больше 50% голосов.