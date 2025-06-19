В Финляндии поддержали выход из конвенции о запрете противопехотных мин
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Парламент Финляндии принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает «Интерфакс».
Было проведено голосование. За выход из Оттавского договора проголосовали 157 депутатов из 200. Против этого решения высказались всего 18 человек.
Прежде чем проголосовать, парламентарии выслушали доклад МИД и Минобороны страны.
Выход из договора означает, что в будущем Силы обороны Финляндии будут прибегать к использованию противопехотных мин. В стране заявили, что это вооружение будет «оборонительным».
Власти отметили, что мины нужны будут «в условиях ослабления политики безопасности».
Ранее из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин также вышла Эстония. Власти страны заявили, что их решение связано с ухудшением ситуации в Европе и регионе Балтийского моря.