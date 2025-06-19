В Финляндии поддержали выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Финляндии принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает «Интерфакс» .

Было проведено голосование. За выход из Оттавского договора проголосовали 157 депутатов из 200. Против этого решения высказались всего 18 человек.

Прежде чем проголосовать, парламентарии выслушали доклад МИД и Минобороны страны.

Выход из договора означает, что в будущем Силы обороны Финляндии будут прибегать к использованию противопехотных мин. В стране заявили, что это вооружение будет «оборонительным».

Власти отметили, что мины нужны будут «в условиях ослабления политики безопасности».

Ранее из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин также вышла Эстония. Власти страны заявили, что их решение связано с ухудшением ситуации в Европе и регионе Балтийского моря.