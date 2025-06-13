Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
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Президент Эстонии Алар Карис одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает РИА Новости.
Таким образом, Таллин выйдет из числа тех, кто подписал Оттавский договор. Власти страны заявили, что их решение связано с ухудшением ситуации в Европе и регионе Балтийского моря, в том числе из-за украинского конфликта.
Ранее парламент Эстонии поддержал выход республики из конвенции. 4 июня за это проголосовал 81 из 101 депутатов.
Договор запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также предполагает их уничтожение. До начала СВО участниками конвенции были 163 государства. Однако затем государства Балтии и Финляндия заявили, что подумывают о выходе из договора.