В Британии считали послание Западу в ударе «Орешником» по Львову

В ночь на 9 января российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина. Момент удара «Орешника» в Львовской области попал на видео.

«Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 км теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты», — пишет британское издание Sky News.

В Британии предположили, что российский «удар возмездия» «Орешником» мог быть ответом на планы Лондона и Парижа отправить около 15 тыс. военных на территорию Украины после завершения конфликта.

