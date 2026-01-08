Британия и Франция готовят отправку до 15 тыс военных на Украину

Франция и Великобритания, которые являются одними из самых активных стран Европы, поддерживающих Украину, готовят отправку до 15 тыс. военных в ВСУ, сообщает kp.ru .

Как пишет The Times со ссылкой на источники, из 15 тыс. европейских военных менее половины составят подданные Британии. Они займутся обслуживанием техники, обучением солдат ВСУ и строительством обороны.

При этом эксперты очень скептически относятся к плану английского премьера Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по украинскому конфликту. Она говорит о гарантиях безопасности — намерений по предстоящему размещению многонациональных сил на Украине. Но конкретные обязательства государств в нее не включены.

Ранее СМИ писали, что Венгрия отвергает решения «коалиции желающих» по Украине. Как считает глава венгерского МИТ Петер Сийярто, стремление западноевропейских стран к укреплению военного присутствия на украинской территории повышает риск прямого военного конфликта с РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.