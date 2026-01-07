Будапешт не согласен с решениями, принятыми западноевропейскими странами на встрече в Париже относительно договоренностей по Украине, так как видит в них курс на эскалацию кризиса, что создает опасность столкновения с Россией. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет ТАСС .

По словам Сийярто, стремление западноевропейских стран к укреплению военного присутствия на украинской территории повышает риск прямого военного конфликта с Россией. Он считает, что данная политика является приоритетной для руководства Евросоюза, чьи решения подталкивают к развязыванию противостояния с Москвой.

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — процитировало главу МИД агентство MTI.

Министр заверил, что власти не допустят вовлечения Венгрии в войну, которую Брюссель намерен развязать против России.

Во встрече «коалиции желающих», которая состоялась 6 января в Париже, принимали участие, в частности, лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, а также президент Украины Владимир Зеленский. Впервые на подобном мероприятии присутствовали представители США. В декларации, принятой участниками коалиции, заявлено о планах по формированию многонациональных сил, которые могут быть направлены в Украину после завершения активных боевых действий, а также о готовности оказывать долгосрочную поддержку украинской армии, включая передачу вооружения и военной техники.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран Североатлантического альянса на украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 17 декабря подчеркнул, что позиция Москвы в отношении развертывания западных контингентов в Украине остается неизменной и общеизвестной.

