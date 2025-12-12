Ушаков: Москве может многое не понравиться в новом мирном плане США
Фото - © РИА Новости
Многие пункты мирного плана Соединенных Штатов, который был скорректирован после их контактов с Украиной, могут не понравиться России. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что США пока что не предоставили Москве новую версию своего плана, которую они успели обсудить с Киевом и Европой.
«Когда увидим, многое нам может не понравиться», — сказал Ушаков.
Он добавил, что все пункты плана, которые Вашингтон согласовал с европейцами и украинцами, обязательно должны быть показаны Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Вашингтона итогов обсуждения мирного плана с Киевом. Он также уточнил, что контакты Москвы и США не прекращаются.
