Ушаков: Москве может многое не понравиться в новом мирном плане США

Многие пункты мирного плана Соединенных Штатов, который был скорректирован после их контактов с Украиной, могут не понравиться России. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что США пока что не предоставили Москве новую версию своего плана, которую они успели обсудить с Киевом и Европой.

«Когда увидим, многое нам может не понравиться», — сказал Ушаков.

Он добавил, что все пункты плана, которые Вашингтон согласовал с европейцами и украинцами, обязательно должны быть показаны Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Вашингтона итогов обсуждения мирного плана с Киевом. Он также уточнил, что контакты Москвы и США не прекращаются.

