Уотерс предостерег украинцев от американских плутократов

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Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой предостерег украинцев от американских плутократов, пишет РИА Новости .

«Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.

Артист добавил, что Вашингтон в других странах делает все для обогащения «американских плутократов».

Ранее Уотерс заявил, что может выступить в России.