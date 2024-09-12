Уотерс предостерег украинцев от американских плутократов
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой предостерег украинцев от американских плутократов, пишет РИА Новости.
«Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.
Артист добавил, что Вашингтон в других странах делает все для обогащения «американских плутократов».
Ранее Уотерс заявил, что может выступить в России.