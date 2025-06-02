Умеров: Украина в течение недели изучит предоставленный Россией меморандум

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Киев в течение недели изучит предоставленный Россией меморандум о мирном урегулировании конфликта, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Как пишет издание Axios со ссылкой на украинского чиновника, в своем меморандуме о завершении российско-украинского конфликта Москва потребовала от Киева вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, российская делегация предложила Украине вернуть 10 детей, однако представители Киева заявляют, что военнослужащие РФ якобы похитили сотни украинских ребят. Российская сторона назвала данное заявление пропагандой.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. По словам представителя МИД Турции, второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины завершился «не негативно».

Первая встреча представителей РФ и Украины состоялась в Стамбуле 16 мая. Третий раунд переговоров между странами состоится в течение какого-то времени.