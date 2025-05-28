Умеров: Украина передала России меморандум об урегулировании конфликта

сегодня в 22:43

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал России проект меморандума по урегулированию конфликта и прекращению огня, сообщает РИА Новости .

«Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию… Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе», — сообщил он в соцсети Facebook*.

Ранее Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Он добавил, что в целом может поучаствовать «в любом формате» взаимодействия.

После этого в Кремле отметили, что Путин проведет встречу с Зеленским только результатом встречи Москвы и Киева.

Между тем МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи Москва представит Киеву меморандум по урегулированию конфликта.

*Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.