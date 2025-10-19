сегодня в 05:57

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Telegram-канале , что страны — участницы ЕС и государства — члены НАТО демонстрируют готовность поддерживать Украину «до последнего украинца».

«…Страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец», — отметил он.

Ранее на Украину поступили первые партии военной помощи в рамках нового механизма НАТО под названием PURL.

Киев получил первые две первые партии военной помощи. Позже ему отправят еще две.

Первые два пакета помощи от США, оплаченные странами НАТО, оцениваются в 500 млн долларов каждый. Ранее их одобрил Белый дом.

