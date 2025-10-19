Ульянов: ЕС и НАТО готовы поддерживать Киев «до последнего украинца»
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Telegram-канале, что страны — участницы ЕС и государства — члены НАТО демонстрируют готовность поддерживать Украину «до последнего украинца».
«…Страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец», — отметил он.
Ранее на Украину поступили первые партии военной помощи в рамках нового механизма НАТО под названием PURL.
Киев получил первые две первые партии военной помощи. Позже ему отправят еще две.
Первые два пакета помощи от США, оплаченные странами НАТО, оцениваются в 500 млн долларов каждый. Ранее их одобрил Белый дом.
