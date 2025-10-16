Bloomberg: Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

сегодня в 18:13

На Украину поступили первые партии военной помощи в рамках нового механизма НАТО под названием PURL, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Киев получил первые две первые партии военной помощи. Позже ему отправят еще две.

Инициатива PURL предусматривает поставки американского вооружения Киеву за счет финансирования стран НАТО. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках данного механизма Украина получит ракеты для Patriot и HIMARS.

Первые два пакета помощи от США, оплаченные странами НАТО, оцениваются в 500 млн долларов каждый. Ранее их одобрил Белый дом.

