Украину оставили без дальнобойных Taurus

Минобороны Германии объявило о новом пакете военпомощи для Украины, в который вошли танки, беспилотники и системы ПВО. В нем нет дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных наносить высокоточные удары по заглубленным целям, сообщает ТАСС .

Киеву передадут зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, танки Leopard 1, разведывательные и ударные беспилотники, а также зимнюю одежду для военнослужащих. В новый пакет помощи вошло только анонсированное ранее оружие.

«Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году», — добавил представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер в беседе с журналистами.

Стоимость свежего пакета военпомощи от Берлина — 650 миллионов евро.

По словам Мюллера, львиная доля вооружений, которые передадут украинцам в рамках этого пакета, была озвучена еще в октябре. Тогда заявлялось о передаче Украине нескольких тысяч ракет, двух систем IRIS-T, десяти танков Leopard 1A5, а также десятков других танков на 1,4 миллиарда евро.