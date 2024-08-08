Украинский главком Сырский поговорил с командующими силами НАТО

На фоне атак на Курскую область главнокомандующий украинским войсками Александр Сырский поговорил по телефону с командующим силами НАТО в Европе, сообщает РИА Новости .

Сырский обсудил ситуацию с генералом Кристофером Каволи. Он рассказал об основных потребностях ВСУ, отметив, что им нужны средства дальнего поражения с боеприпасами. Кроме того, Сырский поговорил насчет усиления украинских систем ПВО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США хотят узнать у Киева подробности атаки на Курскую область. При этом отвечать на вопрос о применении ВСУ американского оружия в пограничной территории РФ она отказалась.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг представил отчет конгрессменам США о действиях ВСУ в Курской области.

6 августа формирования подразделений ВСУ атаковали пограничную территорию РФ. Обстановка на курском направлении продолжает оставаться тяжелой. Российская армия успешно защищает регион. Украинские силы теряют технику и живую силу.