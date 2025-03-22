Уиткофф: Путин передал Трампу портрет президента США кисти российского художника

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Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф рассказал, что лидер РФ Владимир Путин передал главе США Дональду Трампу красивый портрет руководителя Белого дома, который написан ведущим российским художником, сообщает ИА «Регнум» .

Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу», — сказал Уиткофф.

Ранее он заявил, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения двух стран, при этом российский лидер проявил взаимность в данном вопросе.