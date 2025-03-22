Уиткофф: Путин передал Трампу портрет президента США кисти российского художника
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Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф рассказал, что лидер РФ Владимир Путин передал главе США Дональду Трампу красивый портрет руководителя Белого дома, который написан ведущим российским художником, сообщает ИА «Регнум».
Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу», — сказал Уиткофф.
Ранее он заявил, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения двух стран, при этом российский лидер проявил взаимность в данном вопросе.