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Турция планирует организовать саммит на уровне лидеров РФ, Украины и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров в Стамбуле страна планирует выступить с инициативой по организации саммита по Украине на уровне лидеров, сообщает РИА Новости .

Эрдоган назвал второй раунд прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле великолепным. Он подчеркнул, что рассчитывает на встречу в Турции лидеров РФ, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Переговоры в Стамбуле длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. Представитель МИД Турции заявил, что встреча прошла «не негативно».

Третий раунд переговоров РФ и Украины состоится в «течение какого-то времени». Первая встреча российской делегации с украинской стороной состоялась в Стамбуле 16 мая.