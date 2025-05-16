Турецкий генерал Карауз назвал переговоры РФ и Украины шагом к большому миру

Тот факт, что конфликтующие стороны — Россия и Украина — впервые с 2022 года возобновили мирные переговоры, свидетельствует о том, что страны сделали маленький шаг на пути к большому миру. Такое мнение выразил военный эксперт, турецкий генерал в отставке Юджель Карауз, пишет РИА Новости .

«В сложившейся ситуации для достижения (мира — ред.) между Россией и Украиной было важно начать переговорный процесс, и это уже можно считать маленьким шагом для достижения большого мира между сторонами конфликта. А если учитывать, что стороны еще и сумели договориться, прийти к общему мнению по ряду вопросов, например, таких важных процессов, как обмен пленными, то стамбульские переговоры можно считать удавшимися», — подчеркнул Карауз.

По словам военного эксперта, ему было приятно слышать, что Россия и Украина сумели договориться о большом обмене пленными по формату «1000 на 1000», а также решили, что каждая из сторон подготовит подробное предложение о прекращении огня. Еще одним пунктом успешных переговоров стал тот факт, что стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.

Карауз считает, что в мире есть стороны, которым будет невыгоден мир между Россией и Украиной, поэтому они попытаются его саботировать. Именно поэтому Москве и Киеву следует сохранять бдительность и оставаться на тех рельсах, на которые встали — пути к большому миру.

«Я думаю, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшее время, максимум через неделю», — добавил военный эксперт, допустив, что и второй раунд состоится в Стамбуле.

Ранее делегации России и Украины встретились в Стамбуле. С приветственным словом выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан, после чего стороны начали переговоры. Встреча делегаций длилась почти два часа. Глава российской команды переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что остался удовлетворен состоявшейся встречей, которая, несмотря на присутствие переводчика, велась на русском языке.