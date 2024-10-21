ЦИК: число сторонников евроинтеграции Молдавии превысило число противников

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Число проголосовавших на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС «за» и «против» в процентном соотношении разделилось ровно пополам — 50,00%, при этом голосов «за» на 88 больше, пишет РИА Новости .

По данным ЦИК после обработки 97,66% протоколов, поддержали идею вступления страны в Евросоюз 721 760 избирателей, против — 721 672.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.

Президент Молдавии определится во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набирает больше 50% голосов.