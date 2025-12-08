Трампу понравилась статья New York Post о «бесполезной» Европе

Президент США Дональд Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social статью New York Post с резко критическим заголовком в адрес европейских союзников, сообщает газета «Известия» .

Публикация, озаглавленная «'Импотентные' европейцы могут лишь 'дымиться' от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки по Украине», утверждает, что европейские лидеры, неспособные повлиять на ситуацию, могут лишь бесполезно негодовать.

Ранее Трамп выражал разочарование в связи с медленным продвижением мирного процесса и нежеланием украинской стороны знакомиться с американскими предложениями.

