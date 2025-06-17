Трамп завершил срочные консультации по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание с советниками по национальной безопасности, посвященное обострению ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС .

Встреча в ситуационной комнате Белого дома длилась 1 час 20 минут и последовала за досрочным возвращением президента с саммита G7 в Канаде.

По данным источников CBS News, в ходе обсуждения рассматривался вопрос о потенциальном участии американских вооруженных сил в операциях Израиля против иранских ядерных объектов. Информация подтверждает более ранние сообщения о том, что администрация изучает возможность ударов по ключевым объектам, включая подземный комплекс в Фордо.

При этом внутри администрации сохраняются серьезные разногласия относительно целесообразности военного вмешательства. Часть советников выступает за решительные действия, в то время как другие предостерегают от рисков дальнейшей эскалации конфликта.

Белый дом воздерживается от официальных заявлений по итогам встречи.