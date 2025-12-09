Трамп заявил о возможном расширении военной операции против наркотрафика

США могут начать военно-морскую операцию против наркотрафика из Колумбии и Мексики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Журналисты спросили у республиканца, готов ли он включить в зону проведения операции против наркотрафика Колумбию и Мексику.

«Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы», — сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас американские военные проводят операции против перевозящих наркотики лодок, которые преимущественно следуют из Венесуэлы. Трамп также подтвердил, что США готовы в скором времени начать наносить удары по связанным с наркотрафиком целям на суше.

Ранее ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей, которые, по заявлению американских властей, должны поспособствовать пресечению незаконного оборота наркотиков. С сентября они потопили в регионе не менее 20 скоростных судов.

В конце ноября американский лидер объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он заявил о возможности прямого применения военной силы против страны.

