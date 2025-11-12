Крупный авианосец США вошел в воды Латинской Америки

сегодня в 04:07

Авианосная ударная группа во главе с крупнейшим авианосцем США Gerald R Ford вошла в воды Латинской Америки, сообщает РБК.

Министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что присутствие американских военных должно поспособствовать пресечению незаконного оборота наркотиков и ликвидации транснациональных преступных организаций.

На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных.

Отправка военных кораблей ВМФ России в Венесуэлы влияет на расстановку сил в регионе и меняет ее. Шаг нельзя назвать символическим, он был продуман, рассказал ранее на YouTube-канале профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.