США раздражены кораблями Военно-морского флота РФ в водах Венесуэлы

сегодня в 08:43

Отправка военных кораблей ВМФ России в Венесуэлы влияет на расстановку сил в регионе и меняет ее. Шаг нельзя назвать символическим, он был продуман, рассказал на YouTube-канале профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, сообщает EADaily .

Венесуэла усилила союз с РФ, КНР и Ираном. Так страна ответила на давление со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул Сакс.

По его словам, американские чиновники и средства массовой информации возмущены присутствием кораблей ВМФ РФ рядом с Венесуэлой. Они проигнорировали «провокационную архитектуру», установленную Соединенными Штатами вокруг государства Южной Америки, добавил профессор.

Сакс подчеркнул, что отправка кораблей ВМФ РФ в Венесуэлу — часть ответа России на шаги НАТО. Москва показывает, что готова сражаться за сферы влияния. Также Кремль демонстрирует, что есть и альтернативы союзу с Соединенными Штатами.

По мнению профессора, Россия поддерживает Венесуэлу в стратегических целях. Китай дает инвестиционные кредиты. Иран предоставляет топливо и техническую помощь. Такие союзы стали результатом давления США.

При этом у США в регионе по-прежнему остается военно-морское превосходство.

