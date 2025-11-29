Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее лидер США оставил открытой возможность прямого применения военной силы против Венесуэлы.

Также администрация Трампа летом этого года активно рассматривала возможность проведения военных операций против Венесуэлы, включая планы по захвату президента Николаса Мадуро и установлению контроля над нефтяными месторождениями страны.

