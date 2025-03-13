Трамп заявил, что в перемирии с Украиной для России есть обратная сторона

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном перемирии в украинском конфликте, отметив, что ситуация для России неоднозначная, сообщает «Царьград» .

«Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп журналистам на вопрос о том, возможен ли положительный ответ РФ на предложение о перемирии.

По словам американского лидера, «ситуация очень сложная».

После переговоров в Саудовской Аравии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дал согласие на предложение США о прекращении огня, чтобы продемонстрировать Трампу готовность к миру. Делегации двух стран провели переговоры, по итогам которых была возобновлена военная помощь ВСУ и предложено прекратить огонь на 30 дней.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что нужно получить подробную информацию о содержании переговоров в Джидде. Только после этого можно будет говорить о 30-дневном перемирии