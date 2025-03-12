Зеленский объяснил, зачем Украина согласилась на прекращение огня

Зеленский: Киев пошел на остановку огня, чтобы показать Трампу готовность к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дал свое согласие на предложение США о прекращении огня, чтобы продемонстрировать президенту Штатов Дональду Трампу готовность завершить конфликт. Об этом сообщает РБК .

Украинский лидер сказал, что довольно серьезно настроен на перемирие. Он хочет завершить конфликт, и ЕС с США должны это видеть.

Зеленский добавил, что Украина готова заключить перемирие на 30 суток, которое предложила американская сторона. После этого необходимо будет создать пошаговый план окончания конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что нужно получить подробную информацию о содержании переговоров в Джидде. Только после этого можно будет говорить о 30-дневном перемирии.