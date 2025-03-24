Трамп заявил, что договорился с Украиной по редкоземельным металлам

Американский президент Дональд Трамп 24 марта сообщил, что Вашингтон смог достичь определенных договоренностей с Киевом относительно сделки по редкоземельным металлам, которая будет скоро подписана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Трамп сообщил, что в ближайшем будущем США и Украина подпишут сделку по редкоземельным металлам. Когда именно это произойдет, а также подробностей о достигнутых договоренностях американский лидер не уточнил.

Ранее США и Украина уже пытались заключить сделку по редкоземельным металлам. Тогда президент Украины Владимир Зеленский специально прибыл в Вашингтон и прибыл в Белый дом, чтобы подписать документы, но в итоге сделка сорвалась из-за перепалки в Овальном кабинете.

Оказалось, что Трамп и Зеленский придерживались разных позиций относительно установления мира в украинском конфликте. Из-за этого украинского лидера выгнали из Белого дома, но оставили возможность для возвращения к диалогу, когда тот изменит свое мнение.

Позднее Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме.