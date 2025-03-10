Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу с извинениями за скандал, произошедший во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в эфире Fox News .

«Я считаю, что это был важный шаг. Между нашими командами, украинцами и европейцами велись активные обсуждения, и я бы назвал это прогрессом. Надеюсь, что сделка будет достигнута», — отметил Уиткофф.

Ранее Зеленский лишь выразил «сожаление» по поводу инцидента, не принося официальных извинений. На данный момент ни Зеленский, ни Трамп не подтвердили информацию, озвученную Уиткоффом.

Встреча президентов Украины и США состоялась 28 февраля, в тот момент ожидалось подписание соглашения по ресурсам. Однако в ходе переговоров возникла перепалка, в результате которой Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка не состоялась.