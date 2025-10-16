Трамп уверен, что Индия намерена отказаться от покупки нефти из России

Как считает американский президент Дональд Трамп, Индия в скором времени завершит процесс отказа от закупок нефти в РФ, но после урегулирования украинского конфликта поставки могут возобновиться, сообщает «Царьград» .

По его словам, переход в Индии от российской нефти на альтернативную нельзя сделать мгновенно, но сам процесс завершится быстро.

Ранее администрация Штатов спрогнозировала, что Индия в ближайшие недели или месяцы начнет уменьшать закупки нефти из РФ в пользу американской. Это связано с повышением пошлин для индийских товаров.

Кроме того, в британском МИД заявили о решении властей запретить импорт нефтепродуктов из нефти российского происхождения, произведенной в третьих странах.

