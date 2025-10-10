США ожидают перераспределения индийских закупок нефти в свою пользу

сегодня в 05:18

Администрация США прогнозирует, что Индия в ближайшие недели или месяцы начнет сокращать закупки российской нефти в пользу американских поставок, сообщает РБК .

Как заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News, введенные Вашингтоном 25-процентные пошлины на индийский импорт, связанный с российской нефтью, должны изменить существующий баланс. Общий размер тарифных барьеров для Индии после недавних решений достиг 50%.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркивал, что покупки российской нефти не являются фундаментальной основой индийской экономики, отмечая, что масштабные закупки начались лишь 2-3 года назад благодаря скидкам. В ответ официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал американские меры несправедливыми.

Президент России Владимир Путин указывал, что отказ от российских энергоносителей может принести Индии ущерб до 9-10 млрд долларов, сравнимый с потерями от американских пошлин.