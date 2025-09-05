Индия решила продолжить закупки российской нефти, несмотря на позицию США

сегодня в 19:59

Индия не откажется от приобретения нефти у России, несмотря на то, что администрация США настаивает на прекращении таких закупок. Соответствующее заявление сделала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, пишет РБК со ссылкой на News18.

По словам главы Минфина, правительство Индии при принятии решений руководствуется прежде всего национальными экономическими интересами и стремлением контролировать затраты на импорт энергоресурсов.

«Мы, несомненно, будем покупать», — отметила Ситхараман, подчеркнув важность сохранения энергетической безопасности страны.

Ситхараман заявила о намерении страны продолжать приобретать нефть у выгодных поставщиков, руководствуясь экономической целесообразностью. По ее словам, затраты на нефть составляют значительную часть валютных расходов Индии.

Недавно администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары. Это повышение довело общий размер пошлин до 50%, что является одним из самых высоких показателей среди торговых партнеров США.

Американская сторона обосновала ужесточение торговых мер тем, что Индия продолжает импортировать российскую нефть как напрямую, так и через посредников.