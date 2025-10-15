Британия отказывается от нефтепродуктов из российского сырья

В британском МИД заявили о решении Лондона запретить импорт нефтепродуктов из нефти российского происхождения, произведенной в третьих странах, сообщает РИА Новости .

«Великобритания объявляет запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения», — говорится в заявлении дипведомства.

До этого Британия ввела санкции против российских физических, юридических лиц, а также 51 судна, которые якобы перевозят российскую нефть. В том числе под ограничительные меры попали компании «Роснефть» и «Лукойл». Санкции направлены на российскую нефтяную отрасль.

В России много раз комментировали попытки «задушить» страну санкциями. По мнению Москвы, у Запада не хватает мужества признать, что многолетние ограничительные меры не работают.

