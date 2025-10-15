Власти Великобритании ввели ограничения в отношении «Лукойла» и «Роснефти»

Власти Великобритании ввели санкции в отношении российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Будут заморожены активы фирм, еще ограничения затронут трастовые услуги и транспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на портале правительства государства список санкций.

Лондон ввел экономические ограничения из-за того, что обе компании ведут бизнес в «стратегически важном для правительства РФ энергетическом секторе». До этого фирмы были под секторальными санкциями.

Так, кораблям, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованы или используются «Роснефтью», запретили входить в порты страны. Самолетам, которые связаны с компанией, тоже нельзя будет пролетать над государством или садиться на его территории.

Еще Великобритания ввела санкции против фирмы из Индии Nayara Energy. Наибольшее количество акций в компании принадлежат «Роснефти».

Еще под санкции попала фирма из КНР National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD. Компания взаимодействовала с судами, которые были внесены в санкционный список Британии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.