Трамп: санкции против России могут сорвать переговоры по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США не вводит новые санкции в отношении России, чтобы не сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT .

«Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу этим всё испортить», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что удерживает его от введения новых санкций против РФ.

Ранее Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Он добавил, что в целом может поучаствовать «в любом формате» взаимодействия.

После этого в Кремле отметили, что Путин проведет встречу с Зеленским только результатом встречи Москвы и Киева.

Между тем МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи Москва представит Киеву меморандум по урегулированию конфликта.