Трамп рассказал, на что пойдет из-за «ненависти» между Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что ему «придется сидеть в одной комнате» с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется «сидеть в одной комнате» с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским во время их возможных переговоров, поскольку политики «не могут находиться вместе» и «ненавидят друг друга». Он сделал такое заявление в беседе с журналистами, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на эфир агентства Bloomberg.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что Зеленскому придется пойти на сделку по урегулированию украинского конфликта.

1 сентября в Кремле сообщали, что между Путиным и Трампом пока нет договоренности о встрече с Зеленским. По словам помощника президента Юрия Ушакова, они еще не договаривались ни о саммите президентов России и Украины, ни о трехсторонних переговорах на высшем уровне.

На днях Дональд Трамп говорил о планах провести трехстороннюю встречу на высшем уровне между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Тогда же он повторял утверждения о том, что между Путиным и Зеленским есть «сильная взаимная неприязнь».