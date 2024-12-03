Трамп пригрозил Трюдо оккупацией Канады

Избранный американский президент Дональд Трамп встретился с канадским премьером Джастином Трюдо в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время встречи будущий лидер США пригрозил Оттаве последствиями из-за нелегальной миграции и контрабанды запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Fox News, полученный от источников.

Трамп пообещал Трюдо в день инаугурации 20 января 2025 года применить ввозные пошлины на все товары из Канады в размере 25%, если страна не остановит поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты со своей территории. Также американскому соседу предстоит снизить торговый дефицит в размере 100 млрд долларов.

Трюдо отметил, что такие шаги уничтожат экономику Канады. Однако Трамп сказал, что в этом случае страна «вероятно могла бы стать 51-м американским штатом», а политик — губернатором. В ответ премьер «нервно рассмеялся».

Ранее Трамп раскритиковал решение нынешнего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Он назвал это злоупотреблением и нарушением правосудия.