Трамп назвал помилование Хантера Байдена злоупотреблением

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп под заложниками имел в виду своих соратников, находящихся под стражей после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера в воскресенье по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконном хранении оружия. Ранее глава Белого дома отрицал принятие такого решения.

Хантер Байден после помилования заявил, что займется помощью зависимым.