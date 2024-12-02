Байден-младший сделал заявление после помилования отцом
Хантер Байден после помилования займется помощью зависимым
Хантер Байден после помилования своим отцом, президентом США Джо Байденом, по двум уголовным делам займется помощью зависимым, сообщает ТАСС.
Байден-младший заявил, что его ошибки, связанные с вредными привычками, были использованы политическими врагами его семьи.
«Я посвящу свою жизнь, которую мне удалось восстановить, помощи тем, кто все еще болен и страдает», — цитирует Байдена агентство Associated Press.
Президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконном хранении оружия. Ранее глава Белого дома отрицал принятие такого решения.