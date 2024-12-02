Байден-младший сделал заявление после помилования отцом

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Хантер Байден после помилования своим отцом, президентом США Джо Байденом, по двум уголовным делам займется помощью зависимым, сообщает ТАСС .

Байден-младший заявил, что его ошибки, связанные с вредными привычками, были использованы политическими врагами его семьи.

«Я посвящу свою жизнь, которую мне удалось восстановить, помощи тем, кто все еще болен и страдает», — цитирует Байдена агентство Associated Press.

Президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконном хранении оружия. Ранее глава Белого дома отрицал принятие такого решения.